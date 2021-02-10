Euro
8.54
Dolar
7.04
BIST 100
1,549.02
Altın
1,843.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da ortak basın toplantısı düzenliyor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Türkiye Satranç Federasyonunun 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen programda konuşuyor Kars’ta "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" icra ediliyor
logo
Türkiye

Diyarbakır'daki 'Narko Terör Tırpan-2' operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da geçen yıl ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 920 kilogram esrar maddesine ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik "Eren-2 Narko Terör Tırpan-2" operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Bestami Bodruk   | 10.02.2021
Diyarbakır'daki 'Narko Terör Tırpan-2' operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Diyarbakır

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlanarak adliye sevk edildi.

Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca narkoterörizmle mücadele çalışmaları kapsamında 2020 yılında 15 olayda ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 920 kilogram esrar maddesinin sahibi olarak ticaretini yapan şüphelilerin kimlikleri aylar süren titiz çalışmalar sonucu tespit edilmiş, şüphelilerin yakalanması amacıyla başlatılan "Eren-2 Narko Terör Tırpan-2" operasyonunda, Diyarbakır ve Lice ilçe merkezi ile Lice ilçesi Duru, Kıralan, Karahasan, Dernek ve Daralan mahallelerinde 26 ayrı adreste 16 zanlı gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramada, 2 kilo 200 gram toz esrar, 6 ruhsatsız av tüfeği, 137 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 3 hassas terazi ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de sığınmacılar ve göçmen işçiler de Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
İsrail'de Kovid-19 vakaları düşmeye başladı
Güney Kore, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına şartlı onay verdi
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 96 bini aştı
Gana'da onlarca milletvekili ve meclis çalışanı Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

HÜDAPAR Genel Başkan Vekili Yapıcıoğlu'ndan yeni anayasa çalışmalarına destek

HÜDAPAR Genel Başkan Vekili Yapıcıoğlu'ndan yeni anayasa çalışmalarına destek

Diyarbakır'daki 'Narko Terör Tırpan-2' operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Sağlık çalışanları karlı yolları aşarak vatandaşlara Kovid-19 aşısı ulaştırıyor

Sağlık çalışanları karlı yolları aşarak vatandaşlara Kovid-19 aşısı ulaştırıyor
Diyarbakır'da 'Eren-2 Narko Terör Tırpan-2' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da 'Eren-2 Narko Terör Tırpan-2' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı