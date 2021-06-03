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Diyarbakır'daki narko-terör operasyonunda 7 milyon 233 bin 602 kök kenevir, 32 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen hava destekli narko-terör operasyonunda 7 milyon 233 bin 602 kök kenevir, 32 kilogram esrar ele geçirildi.

Bestami Bodruk   | 03.06.2021
Diyarbakır'daki narko-terör operasyonunda 7 milyon 233 bin 602 kök kenevir, 32 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakir

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesi kırsalında tespit edilen 141 ayrı koordinatta uyuşturucu tarlalarına yönelik havadan ve karadan yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Narko-Terör Operasyonu"nun başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, Dibek ve Yolçatı mahalleleri kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 7 milyon 233 bin 602 kök kenevir, 32 kilogram toz esrar, 2 su motoru, 12 bin 780 metre uzunluğundaki sulama hortumu, akü, küçük tüp, 14'lü pil bloğu, 25 kilogram gübre ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildiği ifade edildi.

Ele geçirilen esrarın muhafaza altına alındığı, kenevirin de numune alınmasının ardından diğer malzemelerle olay yerinde imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, esrar elde etmek amacıyla kenevir eken 43 şüphelinin tespit edildiği ve bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.


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