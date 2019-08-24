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Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 1 polis şehit, 5 polis yaralı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu bir polis şehit oldu, 5 polis yaralandı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 24.08.2019
Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 1 polis şehit, 5 polis yaralı

Diyarbakir

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu bir polis şehit oldu, 5 polis yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kırsal mahallede devriye görevi yapan polis zırhlı aracının Kale üs bölgesine dönüşü sırasında şarampole yuvarlanması sonucu bir özel harekat polisi şehit oldu, 5 özel harekat polisi yaralandı.

Yaralılar helikopterle kaldırıldıkları Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 1 polis şehit, 5 polis yaralı

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi: 1 polis şehit, 5 polis yaralı