Euro
6.57
Dolar
5.99
BIST 100
122,048.80
Altın
1,565.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Diyarbakır'da teröristlerin saklanmak için kullandığı 364 termal şemsiye ele geçirildi

Diyarbakır'da teröristlerin, insansız hava aracı (İHA), silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve insanlı keşif uçaklarından (İKU) saklanmak için kullandıkları 364 termal şemsiye ele geçirildi.

Hasan Namlı   | 07.02.2020
Diyarbakır'da teröristlerin saklanmak için kullandığı 364 termal şemsiye ele geçirildi

Diyarbakır

Diyarbakır'da teröristlerin, insansız hava aracı (İHA), silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve insanlı keşif uçaklarından (İKU) saklanmak için kullandıkları 364 termal şemsiye ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinin Hedik ve Kutlu köyleri kırsalında düzenlenen "Şehit Jandarma Komando Onbaşı Şükrü Vural ve Şehit Jandarma Er Ömer Ay Operasyonları" başarıyla tamamlandı.

Operasyonlarda, teröristlerce toprak altında kalas kullanılarak yapılmış ve girişi tahta kapakla örtülü kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

Aramalarda, kaya blokları arasına gizlenmiş 6 jelikan bidon içerisinde teröristlerin İHA, SİHA ve İKU'lardan saklanmak amacıyla kullandığı 364 termal şemsiye ve 35 askı kayışı ile arazide büyük tüp, küçük tüp, 30 kilogram gübre, 2 çadır, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Narko-terörizmle mücadele kapsamında iki farklı bölgede, arazide toprağa gömülü bidonlar içerisinde 151 kilogram esrar ile esrar elemekte kullanılan 3 elek bulundu.

Açıklamada, "​​Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da Fransa kâbusu – III: Siyasi ve askeri 'operasyonlar'
Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor
Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek
Afrika’da Fransa kâbusu - II: Yeni sömürgecilik
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan

Benzer haberler

Diyarbakır'da teröristlerin saklanmak için kullandığı 364 termal şemsiye ele geçirildi

Diyarbakır'da teröristlerin saklanmak için kullandığı 364 termal şemsiye ele geçirildi

2 ayrı suç örgütüne yönelik soruşturmada 171 gözaltı kararı

'Kızım babanı PKK öldürdü. Geri gel seni çok özledim'

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü: Koronavirüs şüphesi iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü: Koronavirüs şüphesi iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Diyarbakır annelerinden Esmer Koç: HDP bütün çocuklarımızı getirsin

Diyarbakır annelerinden Esmer Koç: HDP bütün çocuklarımızı getirsin
YPG/PKK'ya yılın ilk ayında ağır darbe

YPG/PKK'ya yılın ilk ayında ağır darbe