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Diyarbakır'da terör soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı

Lice'de etkisiz hale getirilen ve Terörden Arananlar Listesi'nde "Kırmızı Kategori"de yer alan PKK'lı teröristle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan avukat Merve Nur Doğan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Aziz Aslan   | 09.10.2020
Diyarbakır'da terör soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan avukat Merve Nur Doğan, tutuklandı.

Lice'de Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında 3 Ekim'de düzenlenen hava destekli operasyonda Terörden Arananlar Listesi'nde "Kırmızı Kategori"de yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı'nın etkisiz hale getirilmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün teröristle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Doğan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Doğan'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

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