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Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları onuncu gününde sürüyor
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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya eleman temin edip finans desteği sunan 17 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, aralarında terör örgütü PKK'ya eleman temin eden, finans desteği sunan ve teröristlere sahte kimlik düzenleyenlerin de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.

Hasan Namlı   | 11.12.2019
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya eleman temin edip finans desteği sunan 17 şüpheli yakalandı

Diyarbakir

Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, aralarında terör örgütü PKK'ya eleman temin eden, finans desteği sunan ve teröristlere sahte kimlik düzenleyenlerin de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.

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