Euro
7.86
Dolar
6.87
BIST 100
118,786.09
Altın
1,810.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 tutuklama

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Aziz Aslan   | 17.07.2020
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 tutuklama

Diyarbakır

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütünün talimatları doğrultusunda bazı derneklerin bünyesinde örgütsel faaliyet yürüttüklerine dair bilgi elde edilen ve bu yönde haklarında tanık beyanları bulunan şüphelilerin kent ve bölgede gerçekleştirdikleri eylem ve faaliyetlerin deşifresine yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski DBP'li Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan ve HDP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 28 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, Gökkan ile 22 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasıyla ilgili çalışma sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Kovid-19'a ikinci kez yakalanılması konusunda tam bir cevabımız yok
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 152'ye yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 45 bin 233'e çıktı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'dan 199 bin 834 kişi iyileşti

Benzer haberler

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 tutuklama

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 tutuklama

AK Parti'li Mercan'ın teröristlerce katledilmesine ilişkin detaylar gerekçeli kararda

Çocukları kandıran teröristlerin yalanları gerekçeli kararda

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'nin terörden temizlenen mahallelerinde 25 yıl sonra tarım yapılıyor

Hakkari'nin terörden temizlenen mahallelerinde 25 yıl sonra tarım yapılıyor

Van'da HDP'li milletvekilinin aracında yakalanan terör zanlısına hapis istemi

Van'da HDP'li milletvekilinin aracında yakalanan terör zanlısına hapis istemi