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Diyarbakır'da PKK'ya ait sığınak kullanılamaz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta 18 el bombası, 500 kilogram amonyum nitrat, 300 gram C-4 plastik patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

16.01.2020
Diyarbakır'da PKK'ya ait sığınak kullanılamaz hale getirildi

Diyarbakir

Valilikten yapılan açıklamaya göre, PKK'nın kış üslenmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığınca, Lice'nin kuzeyindeki dağlık ve kırsal alanda 14 Ocak'ta başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yücel Kır Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, tespit edilen PKK'lı teröristlerce kullanılan kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

Sığınakta, ağaçlık ve kayalık alanda toprağa gömülü bidonda 18 el bombası, 500 kilogram amonyum nitrat, 300 gram C-4 plastik patlayıcı, 2 roketatar mühimmatı, 5 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 40 büyük pil, 350 tüfek askı kayışı, 210 palaska, 15 terörist kıyafeti, 500 kilogram gıda malzemesi ve çok sayıda giysi bulundu.

El bombası, patlayıcı, amonyum nitrat ve mühimmat ile diğer malzemeler Patlayıcı Madde İmha (PAMİ) Timi tarafından yerinde imha edildi.

Operasyonda ayrıca, ​Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "Terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan soruşturma başlatılan A.A. ve V.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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