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Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'in bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Ömer Yasin Ergin,Aziz Aslan   | 02.08.2020
Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin /AA

Diyarbakır

Diyarbakır'dan önceki gün akrabalarını ziyaret için Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek çiftinin, evlerinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki oğulları Miraç Çiçek'i arama çalışmaları sürüyor.

Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen çalışmalarda köydeki evlerde ve kapalı alanlarda da arama yapıldı. 

Ekipler köyün çevresinde, ormanlık alanda ve Dicle Nehri yatağında da arama çalışmalarına devam ediyor.

Dağlık ve engebeli arazide yürütülen çalışmalara jandarma ekipleri drone ile havadan destek verirken, hassas burunlu köpeklerle de arama yapılıyor.

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