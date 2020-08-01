Diyarbakır'da dün kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek baygın halde bulundu
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Kelekçi köyünde dün kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek, köyün dışında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Kelekçi köyünde dün kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek, köyün dışında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.
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