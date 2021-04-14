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Diyarbakır'da biri turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da 5 vatandaş ve Jandarma Uzman Çavuş Çelik'i şehit eden PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerden birinin, turuncu kategoride yer alan "Dara Zagros" kod adlı Özer olduğu bildirildi.

Orhan Onur Gemici   | 14.04.2021
Diyarbakır'da biri turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimiz emin olsunlar... Bir bir hesap soruluyor, sorulacak! Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve kahraman jandarmamız Mehmet Çelik'i şehit eden, biri turuncu, 2 terörist etkisiz. Kahramanlarımızın eline sağlık." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu kapsamında, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Arıklı Mahallesi bölgesinde Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, 8 Nisan 2020'de Kulp ilçesi Güleç Mahallesi'nde 5 sivil orman işçisinin katledilmesi eylemini gerçekleştiren, 9 Ocak 2021'de aynı bölgede yapılan Yıldırım-7 Operasyonu'nda ise Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'i şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, aranan teröristler listesinde turuncu kategoride yer alan "Dara Zagros" kod adlı Abdulsıttar Özer olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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