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Diyarbakır'da araziye saklanmış halde 702 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçeleri kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 702 kilogram esrar ve 2 av tüfeği ile geçirildi.

Ahmet Kaplan   | 23.11.2019
Diyarbakır'da araziye saklanmış halde 702 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakir

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK mensuplarının bulunması, etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınakların tespit edilerek silah ve mühimmatların muhafaza altına alınması, diğer malzemeler ile sığınakların imha edilmesi, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya konulması, saklanan uyuşturucu maddeler ile bunları gizleyenlerin bulunarak adalete teslim edilmesi için Lice ve Hani ilçeleri kırsalında 21 Kasım'da, "Kıran-5 Operasyonu" kapsamında başlatılan "Özel Birlik Operasyonları" başarıyla tamamlandı.

Yapılan aramada kayalık alanlarda, arazide çalılar arasına gizlenmiş çuvallarda ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde, satışa hazır 702 kilogram esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

​​Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

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