Euro
9.32
Dolar
7.94
BIST 100
1,192.73
Altın
1,899.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Diyarbakır'da 994 kilogram esrar ile 247 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 994 kilogram esrar ile 247 bin kök kenevir ele geçirildi.

Mehmet Sıddık Kaya   | 18.10.2020
Diyarbakır'da 994 kilogram esrar ile 247 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim maksadıyla devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, Lice ilçesinin Kayacık, Ortaç ve Yalaza kırsalında düzenlenen narko terör operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 30 farklı noktada, 780 kilogramı toz, 214 kilogramı kubar olmak üzere 994 kilogram esrar, 247 bin 400 kök kenevir ile silah üstü termal cihazı, dürbün, uyku tulumu ile sırt çantası ele geçirildi.

Kenevirler olay yerinde imha edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da sokağa çıkma yasağı başladı
Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısındaki rekor artışlar devam ediyor
ABD'de 10 eyalette Kovid-19 vaka sayısı rekoru kırıldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Londra'da Kovid-19 önlemlerine karşı yürüyüş düzenlendi

Benzer haberler

Diyarbakır'da 994 kilogram esrar ile 247 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'da 994 kilogram esrar ile 247 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'da terör soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı