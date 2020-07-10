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Diyarbakır'da 9 milyon 187 bin kök Hint keneviri ve 1 ton 183 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da yapılan operasyonda, 83 farklı noktada 9 milyon 187 bin kök Hint keneviri ile araziye gizlenmiş 1 ton 183 kilogram esrar ele geçirildi.

Hasan Namlı   | 10.07.2020
Diyarbakır'da 9 milyon 187 bin kök Hint keneviri ve 1 ton 183 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 9 milyon 187 bin kök Hint keneviri ve 1 ton 183 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesinin Yalaza, Ortaç ve Esenli köyleri kırsalında başlatılan "Şehit Jandarma Er Zeynettin Özalp Narkoterör Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 83 farklı noktada 9 milyon 187 bin kök Hint keneviri, arazide kayalık alan ve çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 183 kilogram esrar, kenevirleri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 11 bin 45 metre uzunluğundaki su hortumu, borusu, 8 su motoru ve su pompası ele geçirildi.

Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, Hint kenevirleri numune alınmasının ardından diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narko terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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