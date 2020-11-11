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Türkiye

Diyarbakır'da 835 kilogram esrar ve 8 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 835 kilogram esrar ve 8 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hasan Namlı   | 11.11.2020
Diyarbakır'da 835 kilogram esrar ve 8 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenlerin bulunarak adalete teslim edilmesi amacıyla yürütülen "Yıldırım-7 Operasyonu" kapsamında Lice ilçesinin Konuklu Mahallesi kırsalında başlatılan narko-terörizmle mücadele operasyonunun başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda 9 farklı noktada 835 kilogram toz esrar, 8 bin kök Hint keneviri, tabanca, şarjör ve 15 fişek ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 4 şüphelinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, kenevir bitkilerinin numune alınmasının ardından yerinde imha edildiği, ele geçirilen esrarın ve delil niteliği taşıyan diğer malzemelerin muhafaza altına alındığı, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.

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