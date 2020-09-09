Diyarbakır'da 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevirin ele geçirildi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, teröre büyük darbe vurulduğunu bildirdi.
Bakan Soylu, "Diyarbakır Lice'de bugün, Yıldırım 7 Narko Terörizm Operasyonu'nda 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi. Tebrikler jandarma." ifadelerini kullandı.
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Narko teröre darbe❗— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 8, 2020
Diyarbakır Lice’de
Bugün,
Yıldırım 7 Narko Terörizm operasyonunda
5️⃣ Ton 8️⃣1️⃣ kilogram
ESRAR,
1️⃣4️⃣ Milyon 1️⃣6️⃣9️⃣ Bin 1️⃣5️⃣0️⃣
KÖK KENEVİR
ele geçirildi.
Tebrikler @Jandarma 👏