Diyarbakır'da 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.
Buna göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi kırsalında 75 farklı noktada düzenlenen operasyonda, 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi.
Son bir ayda ele geçirilen kenevirin 50 milyon 250 bin kök, esrarın ise 10 tona ulaştığını belirten Bakan Soylu, "Güçlü yarınlar, sağlıklı nesiller için uyuşturucuya geçit yok." ifadesini kullandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Güçlü Yarınlar,— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 21, 2020
Sağlıklı Nesiller İçin
Uyuşturucuya Geçit Yok ⛔
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca Lice kırsalında 75 farklı noktada,
5️⃣.1️⃣3️⃣4️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣
KÖK KENEVİR,
1️⃣,5️⃣ TON ESRAR
ele geçirildi.
SON 1️⃣ AYDA
5️⃣0️⃣.2️⃣5️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣
KÖK KENEVİR,
1️⃣0️⃣ TON ESRAR
ele geçirildi 👏