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Diyarbakır'da 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'da "Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu" kapsamında dünden bu yana 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök kenevir ele geçirildi.

Ömer Yasin Ergin   | 30.09.2020
Diyarbakır'da 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır

Diyarbakır'da "Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu" kapsamında dünden bu yana 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök kenevir ele geçirildi.

Diyarbakır'da 1 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 42 ton 684 kilogram esrar ve 97 milyon 250 bin kök kenevir ele geçirildi. 

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