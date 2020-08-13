Euro
8.68
Dolar
7.33
BIST 100
1,114.18
Altın
1,933.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Diyarbakır'da 1 milyon 119 bin kök kenevir ve 756 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 1 milyon 119 bin kök kenevir ve 756 kilogram esrar ele geçirildi.

Ömer Yasin Ergin   | 13.08.2020
Diyarbakır'da 1 milyon 119 bin kök kenevir ve 756 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır

Diyarbakır Valiliğinde yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesinin Kıralan ve Yukarı Duru Mahallesi kırsalında başlatılan "Narko-Terörizmle Mücadele" operasyonları başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 13 farklı noktada 1 milyon 119 bin kök kenevir, arazide kurutulmaya bırakılmış şekilde ve çalılar arasına gizlenmiş çuvallar içerisinde 756 kilogram kubar esrar ve kenevir bitkilerini sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde bin 250 metre uzunluğunda su hortumu ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevirler numune alınmasının ardından diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terör ve narko terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği aktarıldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1175, Hindistan'da 942, Meksika'da 737 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 70 bini aştı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgınla mücadeleden vazgeçmeyin' mesajı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 371'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'da 67 bin 237 ile en yüksek günlük test sayısına ulaşıldı

Benzer haberler

Diyarbakır'da 1 milyon 119 bin kök kenevir ve 756 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 1 milyon 119 bin kök kenevir ve 756 kilogram esrar ele geçirildi