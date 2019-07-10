Diyarbakır-Lice kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında iki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca akşam saatlerinde operasyon düzenlendiği bildirildi.
İki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.