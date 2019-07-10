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Diyarbakır-Lice kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında iki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Burcu Çalık   | 10.07.2019
Diyarbakır-Lice kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca akşam saatlerinde operasyon düzenlendiği bildirildi.

İki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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