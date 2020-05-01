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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere online eğitim

Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Bilgi Evi'ne gelemeyen öğrenciler için online eğitim hizmeti başlattı.

Fecri Barlık   | 01.05.2020
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere online eğitim

Diyarbakır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, belediye bünyesinde faaliyet gösteren ve koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara veren Bilgi Evi'nde kayıtlı öğrenciler için harekete geçti.

Bilgi Evi'nde görevli öğretmenler, belediyenin web sitesi YouTube üzerinden Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi, İngilizce ile akıl ve zeka derslerinde online olarak öğrencilere eğitim hizmeti sunuyor.

Bazı derslerde öğrencilere sınavlara yönelik hazırlık eğitimi verilirken, akıl ve zeka dersinde ise öğrencilerin farklı etkinlikleri aileleriyle gerçekleştirmesi hedefleniyor.

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