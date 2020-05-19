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Diyarbakır annesi Küçükdağ: Türkiye'ye sesleniyorum, Kadir Gecesi'nde çocuklarımıza kavuşmamız için dua etsinler

Diyarbakır annelerinden Kamile Küçükdağ, eylemlerine çocuklarına kavuşuncaya kadar devam edeceklerini söyledi.

Mehmet Sıddık Kaya   | 19.05.2020
Diyarbakır annesi Küçükdağ: Türkiye'ye sesleniyorum, Kadir Gecesi'nde çocuklarımıza kavuşmamız için dua etsinler

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 260'ıncı gününe girdi.

Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için gelen Kamile Küçükdağ, eylemlerine çocuklarına kavuşuncaya kadar devam edeceklerini söyledi.

Çocuklarını almadan gitmeyeceklerini belirten Küçükdağ, "Çocuklarımızı nasıl kaçırıp götürdülerse öyle de getirsinler." dedi.

Küçükdağ, bugün Kadir Gecesi olduğunu anımsatarak, "Bütün Türkiye'ye sesleniyorum, Kadir Gecesi'nde çocuklarımıza kavuşmamız için bize dua etsinler. Allah hakkımızı çocuklarımızı kaçıranlara bırakmasın. Çocuklarımızı dağda mahkum etmişler bizi de kapılarında mahkum etmişler. Hiç mi Allah korkusu hiç mi onlarda vicdan yok? Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Küçükdağ, şöyle devam etti:

"Bayram yaşamıyoruz, düğün yaşamıyoruz. 5 senedir ölüyüz. Onlardan hiçbir şey istemiyoruz, sadece çocuklarımızı istiyoruz. Onlarda biraz vicdan, merhamet olsa bu bayram ağzı bize çocuklarımızı verirler. Biz de evlerimize döneriz, yeter artık."

"Evlat acısı zor"

Oğlu Fatih Demir için oturma eylemi yapan Abdullah Demir de eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını dile getirdi.

Demir şunları kaydetti:

"Evlat acısı zor. Allah kimsenin başına getirmesin. İslam alemine sesleniyorum, bize dua etsinler. Bayram geliyor, yine buradayız. Evimize gidemiyoruz. Bayramımızı kutlayamıyoruz. Zaten 5 senedir bayramımız yok. Allah hakkımızı onlara bırakmasın."

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