'Oğlumu kandırmışlar, dağa kaçırmışlar'

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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir anne daha katıldı.

Nurten Aslan   | 02.10.2019
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

Diyarbakir

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Diyarbakır anneleri, geçen yıl 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Abdulkadir Akdoğan için Batman'dan gelen 8 çocuk annesi Melike Akdoğan'ı alkışlarla karşıladı. Akdoğan, yaptığı açıklamada, oğlu Abdulkadir'in geçen yıl lise birinci sınıfta okurken kaçırıldığını belirterek bir yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

"Oğlumu kandırmışlar, beynini yıkamışlar, dağa kaçırmışlar. Oğlumu istiyorum, onun için buraya geldim." diyen Akdoğan, annelerin oturma eylemini televizyonda gördüğünü, annelere destek olmak hem de oğluna kavuşmak amacıyla oturma eylemine katıldığını belirtti.

"Biz korkmuyoruz sen de korkma"

Oğlunun daha çok küçük olduğunu, onu kandırdıklarını dile getiren Akdoğan, şöyle konuştu:

"3 gün sonra tam bir yılı dolacak. Abdulkadir sesim geliyorsa, beni görüyorsan ne olur gel, seni bekliyorum. Gel annen senin arkanda. Annen her şeyinle ilgilenecek. Biz korkmuyoruz, sen de korkma. Seni çok özledik. Artık yeter, seni istiyorum, kim götürmüşse seni bana yine getirsin. Neredeysen gel."

Oğlunun okuldan çıktıktan sonra bir daha eve dönmediğini anlatan Akdoğan, onu her yerde aradıklarını aktardı. Akdoğan, "Onu kandırmışlar. Arkadaşlarıyla görüştük, 'Haberimiz yok.' dediler. İnşallah hepimizin çocuğu gelir." dedi.


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