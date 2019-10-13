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Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 41 gündür sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır anneleri, 41 gündür eylemlerine devam ediyor.

Mehmet Sıddık Kaya   | 13.10.2019
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 41 gündür sürüyor Fotoğraf: Ahmet Okur /AA

Diyarbakir

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan "Diyarbakır anneleri"ne destek ziyaretleri devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 41 gündür sürüyor.

Siirt ve Bitlis'ten gelen gazi, şehit yakını ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çocukları için oturma eylemi yapan anneleri ziyaret ederek, desteklerini iletti.

"Evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz"

Bitlis'ten gelen grup adına konuşan Cahide Uzunselvi, annelere destek için geldiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bulundukları şehirde siyasi ve toplumsal yalnızlıkları, her şeyi göze almış evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşırlar. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. Evladının ölüsüne razıyım diyen masum ve insani direnişlerinin yanında olmak bizim boynumuzun borcudur. İnanıyoruz ki azimli seslerini yükselten kadınlar terör örgütünün hain amelleri için Fırat ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir."

Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını vurgulayan Uzunselvi, "Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. PKK'yı lanetliyoruz, Allah onları bildiği gibi yapsın." dedi.

"Yeter artık analar ağlamasın"

Anne Muale Ceylan da annelere destek amacıyla Bitlis'ten geldiğini belirterek, "Onların evlatları bizim evlatlarımız, biz hep onların arkasındayız. Mehmetçik'imizin arkasındayız, terörü lanetliyoruz. Allah ordumuzu askerimizi korusun inşallah." dedi.

Siirt'ten Mehmet Acar da annelere destek olmak için geldiklerini söyleyerek, "Ayrıca terörü lanetlemek için geldik. Yeter artık analar ağlamasın, yeter artık bu bölge halkının çektiği." diye konuştu. 

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