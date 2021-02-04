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Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Han ailesinin de evlat hasreti son buldu.

Ömer Yasin Ergin,Aziz Aslan   | 04.02.2021
Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde bir aile daha evladına kavuştu Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Diyarbakir

Muş'un Varto ilçesinden 18 Eylül 2019'da Diyarbakır'a gelerek, HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Han ailesinin oğlu Onur, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışması sonucu, dün güvenlik güçlerine teslim oldu.


Müjdeli haberi alarak Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına gelen anne Selma Han, 6 yıl sonra kavuştuğu oğlu Onur'a sarıldı.

Anne Han, oğluna kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

23 aile evladına kavuşmuş oldu

Han ailesinin de oğulları Onur'a kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 23'e yükseldi.

Anne Hacire Akar'ın 24 Ağustos 2019'da oğlu Mehmet'e kavuşmasının ardından Hatice Ceylan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya kızı Mekiye'ye, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğlu H. Açan'a, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu oğulları Hüseyin'e, anne Gevriye Ayhan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan oğlu Volkan'a, anne Muhteber Birlik oğlu Veysi'ye, anne Cahide Alkan oğlu Mehmet Emin'e, anne Şahize Altınkaynak kızı Halise'ye, engelli baba Cemal Ertaş oğlu Ramazan'a, anne Naime Dalmış kızı Tekoşin'e, teslim olan Haşim Açar tedavisinin sürdüğü hastanede babasına, anne Sever Fidan oğlu Tayfur'a, anne Gülşen Çetin oğlu Erdal'a, anne Meryem ve baba Fahrettin Akkuş evlatları Erkan'a, anne Perihan ve baba Fettah Kaya oğulları Cuma'ya, anne Safiye ve baba Mehmet Emin Coşkun oğulları İbrahim'e, anne Keziban ve baba Mehmet Yalçın kızları Yasmin'e, anne Gülüzar ve baba Sıdık Fidan oğulları Ferdi'ye, anne Gülli ve baba Zeki Bal oğulları Yusuf'a sarıldı, sevinç gözyaşı döktü.

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