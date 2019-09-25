Diyarbakır annelerine 81 ilden kadın desteği
81 ildeki kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek amacıyla bir araya geldi ve basın açıklaması yaptı.
İstanbul'daki kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, Saraçhane Parkı'nda bir araya gelerek destek verdi.
Aralarında KADEM, TÜRGEV, TÜGVA, Türk Gençlik Vakfı, 15 Temmuz Derneğinin de yer aldığı 68 sivil toplum kuruluşunun kadın temsilcileri, Diyarbakır annelerine destek için Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda buluştu.
Üzerinde "Anaların yanında, PKK'nın karşısındayız", "Terörü bitirecek olan analarımızın yiğit yürekleridir", "Teröriste lanet, annelere destek" dövizleri taşıyan kadınlar, "Diyarbakır annelerinin sessiz çığlığını destekliyoruz", "Yavrumu verin" pankartları açtı.
Sivil toplum kuruluşları adına ortak basın açıklamasını okuyan üniversite öğrencisi Nisa Nur Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplandıklarını hatırlattı.
Tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişleri saygı ile yazacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." dedi.
Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit olunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"(Evladımın ölüsüne bile razıyım) diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler, Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak 'Anne acısının etiketi olmaz.' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz.
Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için 'teröre yeter' diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir.”
"Sessiz çığlık, güçlü bir sese dönüştü"
Bu duruş ve cesaretin, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü." diye konuştu.
"Kadınlar tek yürek ve tek dua oldu"
Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınların tek yürek ve tek dua olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Biz de bugün İstanbul'daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak Diyarbakır'daki evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olmasak da onların 'Ne pahasına olursa olsun.' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte 'teröre son' diyoruz."
"Terörü anneler bitirecek"
İzmir'de Konak Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, "Terörü anneler bitirecek" yazılı döviz taşıdı, "İzmir, Diyarbakırlı annelerin yanında" pankartı açtı.
Grup adına açıklama yapan MÜSİAD İzmir Şubesi Kadın Çalışma Kurulu Üyesi Esra Garagon Etlik, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu duruşu desteklediklerini belirtti.
"Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meyan okuyan direnişlerini saygıyla yazacaktır." diyen Etlik, her şeyi göze alarak evlatlarının dönmesini isteyen annelerin "Başka canlar yanmasın." diye çıktıkları yolda zafere ulaşacağını söyledi.
Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit olduklarını ifade eden Etlik, "Evladımın ölüsüne bile razıyım." diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında bulunmanın herkesin boynunun borcu olduğunu kaydetti.
Hacire annenin başlattığı duruş ve cesaretin, terör örgütünün ağına düşen her evlada ve annesine umut olduğunu vurgulayan Etlik, "Tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü." ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından kadınlar "Beşiği sallayan dünyayı sallar." ve "Diyarbakır anneleri yalnız değildir." sloganı attı.
Açıklamayı şehit yakını yaptı
Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, "Türkiye anneler için ayakta", "Yüreğimiz Diyarbakırlı annelerle", "Teröre lanet, annelere destek" yazılı dövizlerle bir araya gelen kadınlar, ortak açıklama yaptı.
Açıklamayı yapan Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan er Mehmet Aktaş'ın akrabası Nagihan Aktaş Özkefal, Diyarbakırlı annelerin direnişinin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna inandığını dile getirdi.
Özkefal, "Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar olarak, 'Anne acısının etiketi olmaz.' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyabakır'daki annelerinin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmasını diliyor, hep birlikte 'Teröre son.' diyoruz." şeklinde konuştu.
"Annelerin iradesi terörü durduracak"
Denizli'de, ellerinde terörü lanetleyen ve Diyarbakırlı annelerin yanında olduklarını belirten döviz ve pankartlarla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, basın açıklaması yaptı.
Basın açıklamasını okuyan Tuğba Kılıç, ülkenin her yanında annelerin bu çığlığına destek olmak için toplandıklarını kaydetti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ve Beyaz Ay Derneği Denizli Şube Başkanı Dilek Kahveci de yaptıkları açıklamalarda terörü lanetleyerek, Diyarbakır annelerine desteklerini açıkladı.
"Bedenen orada olamasak da..."
Uşak Kardeşlik Platformu üyesi kadınlar da Tiritoğlu Parkı'nda toplandı.
Platform sözcüsü Rümeysa Taşçı, annelerin direnişinin teröre en büyük darbeyi vuracağını, annelerin meydan okumasının ülke geneline yayıldığını dile getirdi.
Taşçı, "Duyduğumuz 'Yeter artık.' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Bizler bedenen Diyarbakırlı annelerin yanında olamasak da onların teröre karşı gösterdiği kararlı duruşun yanındayız." ifadelerini kullandı.
"Türkiye, annelerinin yanında"
Aydın'da İstasyon Meydanı'nda toplanan kadınlar ise "Analarla biriz, beraberiz", "Teröre karşı tek ses tek yürek", "Türkiye annelerinin yanında" yazılı dövizler taşıdı.
Grup adına açıklama yapan Hülya Şeker, ülkenin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içinde olunduğunu belirtti.
Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin yanında olduklarını kaydeden Şeker, "İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir." dedi.
Tekirdağ, Kırklareli ,Edirne, Sivas, Nevşehir, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Kocaeli, Karabük,Bolu, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis, Adıyaman,Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Artvin'de de sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.