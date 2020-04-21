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Diyarbakır annelerinden Küçükdağ: 14 yaşındaki çocuğun yeri annesinin yanıdır

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Mehmet Sıddık Kaya   | 21.04.2020
Diyarbakır annelerinden Küçükdağ: 14 yaşındaki çocuğun yeri annesinin yanıdır Fotoğraf: Aziz Aslan / AA

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 232'inci gününe girdi.

Adana'nın Seyhan ilçesinden, 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Engin için oturma eylemine katılan anne Kamile Küçükdağ, 232 gündür evlat mücadelesi verdiklerini söyledi.

HDP'nin çocukları kandırarak dağa kaçırdığını ifade eden Küçükdağ, "Eylemimize devam edeceğiz. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. HDP nasıl çocuklarımızı götürdüyse öyle de getirsin. Allah korkusu ve vicdanları yok mu? Onlar dağa kendi çocuklarını göndersin, niye bizim çocukları gönderdiler? 14 yaşındaki çocuğun yeri annesinin yanıdır." diye konuştu. 

Acılı anne, oğluna seslenerek, "Oğlum sesimizi duyuyorsan gel askerimize, devletimize teslim ol. Fırsatını bulursan ne olursun kaç gel bebeğim. Dayanacak gücümüz kalmadı." dedi.

"Devletimiz bize sahip çıktı"

5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın ise çocuğunu almadan gitmeyeceğini söyledi.

Aydın, "Koronvirüs salgınına rağmen buradayız. Allah göstermesin burada bir ailelenin başına bir şey gelirse bütün Türkiye bilsin ki bunun sorumlusu HDP'dir, HDP İl Başkanlığıdır ve HDP milletvekilleridir. Hepimiz burada oturma eylemimizi sürdürmeye kararlıyız. 232 gündür buradayız 232 yıl da geçse buradan ayrılmıyoruz. Çocuklarımızı HDP'den de almadan buradan gitmiyoruz. " diye konuştu.

Evladına güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulunan Aydın, "Oğlum beni duyuyorsan gel devletine teslim ol. Devletimiz bize sahip çıktı. Gelin teslim olun artık evimize gidelim, bu hasretlik bitsin." ifadesini kullandı.

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