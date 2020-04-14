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Diyanet: Sağlıklı bireylerin oruç tutması koronavirüsün yayılmasında özel risk oluşturmuyor

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "Alan uzmanlarından alınan bilgilere göre sağlıklı bireylerin oruç tutmaları hastalığın (yeni tip koronavirüs) yayılması bakımından özel bir risk oluşturmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ferdi Türkten   | 14.04.2020
Diyanet: Sağlıklı bireylerin oruç tutması koronavirüsün yayılmasında özel risk oluşturmuyor

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "Ramazanda sağlıklı her müminin oruç tutması Allah'ın emriyle farzdır. Bu ibadetin topyekun ertelenmesi mümkün değildir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Alan uzmanlarından alınan bilgilere göre sağlıklı bireylerin oruç tutmaları hastalığın yayılması bakımından özel bir risk oluşturmamaktadır. Kur'an'da oruç tutmamayı mübah kılan temel mazeretlerden biri olan hastalık halinde orucun daha sonra kaza edilmesine izin verilmiştir."

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