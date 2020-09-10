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Diyanet İşleri Başkanlığından Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sefa Şahin   | 10.09.2020
Diyanet İşleri Başkanlığından Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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