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Diyanet İşleri Başkanlığında 4 isim görevden alındı

Resmi Gazete yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı atama kararına göre, Hac ve Umre Hizmetleri, İnsan Kaynakları ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı görevlerinden alındı.

Hamdi Çelikbaş   | 14.05.2019
Diyanet İşleri Başkanlığında 4 isim görevden alındı

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Burhan Erkuş, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Ali Yıldız görevlerinden alındı.

Söz konusu karar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesi gereğince verildi.

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