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Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.
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Türkiye

Diyanet İşleri Başkanlığı: Bazı depremzedeler geceyi camilerde geçirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, İzmir'de evleri depremde zarar gören bazı vatandaşların geceyi camilerde geçirdiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 31.10.2020
Diyanet İşleri Başkanlığı: Bazı depremzedeler geceyi camilerde geçirdi

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatıyla, İzmir'de uygun olan camiler, depremden etkilenenlerin kullanımına açıldı.

Kentte evleri depremde zarar gören bazı vatandaşlar, geceyi camilerde geçirdi.

Erbaş, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların din görevlilerinin rehberliğinde uygun olan camilerde kalabileceklerini duyurmuştu.

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