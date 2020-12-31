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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Yarın camilerde cuma namazı kılınabileceği' hatırlatması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı yarın camilerde cuma namazı kılınabileceği hatırlatmasında bulundu.

Fırat Taşdemir   | 31.12.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Yarın camilerde cuma namazı kılınabileceği' hatırlatması

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın maske ve mesafe kuralına riayet ederek, araç kullanmadan, ikametimize en yakın olan camimizde kendi seccadelerimizle cuma namazlarımızı eda edeceğiz inşallah. Rabb'im hastalarımıza şifa versin, yaşanmakta olan salgın hastalıktan tüm insanlığı korusun." ifadelerini kullandı.

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