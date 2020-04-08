Euro
7.38
Dolar
6.77
BIST 100
92,592.31
Altın
1,647.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Vefa Koordinasyon Grupları'na destek açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Şu anda personelimiz sahada Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanımıza hizmet etmeye devam ediyor." dedi.

Cemil Murat Budak   | 08.04.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Vefa Koordinasyon Grupları'na destek açıklaması

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri personelinin sahada Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanlara hizmet etmeye devam ettiğini bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, her zaman olduğu gibi Kovid-19 sürecinde de Vefa Koordinasyon Grupları ile insanımızın yanındayız. Bizim cami içi görevlerimiz olduğu gibi cami dışı görevlerimiz de var. Görevlerimiz sadece camilerin görevleri değil, mahallenin, ilçenin şehrin görevleri. Şu anda personelimiz sahada Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanımıza hizmet etmeye devam ediyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap Birliği: İsrail koronavirüs salgınını Filistin topraklarını ilhak için kullanıyor
Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Çin'in Vuhan kentinde karantina kaldırıldı

Benzer haberler

Arap Birliği: İsrail koronavirüs salgınını Filistin topraklarını ilhak için kullanıyor

Arap Birliği: İsrail koronavirüs salgınını Filistin topraklarını ilhak için kullanıyor

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Vefa Koordinasyon Grupları'na destek açıklaması

Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Çin'in Vuhan kentinde karantina kaldırıldı

Çin'in Vuhan kentinde karantina kaldırıldı
İstanbul'da Beraat Kandili'nde mahya aracılığıyla 'Evde kal' mesajı

İstanbul'da Beraat Kandili'nde mahya aracılığıyla 'Evde kal' mesajı