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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisine teşekkür mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisinde İstanbul'da ilk ezanın okunduğu Arap Camisi'ne yer verilmesi nedeniyle TRT'ye teşekkür etti.

İsmet Karakaş   | 26.01.2021
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisine teşekkür mesajı

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Türk İslam medeniyetinin gelişiminde camiler merkezi rol oynamıştır. Tarihi dizilerde bunu dikkate almak çok değerlidir. Bu akşam Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde, fethin şehri İstanbul'da ezan seslerinin ilk yankılandığı Arap Camimize yer veren TRT'ye teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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