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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlid-i Nebi Haftası açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nın "Peygamberimiz ve Çocuk" temasıyla idrak edileceğini bildirdi.iz"

Muhammed Ali Toruntay   | 04.08.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlid-i Nebi Haftası açıklaması

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nın "Peygamberimiz ve Çocuk" temasıyla idrak edileceğini bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gözaydınlığımız ve geleceğimiz çocuklarımıza Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) gözünden bakabilmek, bugünü ve yarınlarına Kur'an ve sünnet perspektifinden çözümler sunabilmek adına 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nı 'Peygamberimiz ve Çocuk' temasıyla idrak edeceğiz.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 6-8 Kasım tarihleri arasında birbirinden farklı konu başlıkları ve konukların katılımıyla düzenlenecek olan Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nu da 'Peygamberimiz ve Çocuk' başlığıyla gerçekleştirmiş olacağız."

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