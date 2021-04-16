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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına ilişkin kararına tepki

Ahmet Sertan Usul   | 16.04.2021
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına ilişkin kararına tepki

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına yönelik kararına tepki gösterdi.

Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, "KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarıyla ilgili almış olduğu karar kabul edilemez. Kıbrıs Türklerinin varlığını ve birliğini tehdit eden, din ve vicdan hürriyetine kasteden bu yanlış karardan bir an önce vazgeçilmeli ve Türkiye'nin bir asırlık tecrübesinden istifade edilmeli." ifadelerini kullandı.

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