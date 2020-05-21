Euro
7.47
Dolar
6.81
BIST 100
102,971.80
Altın
1,732.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bazı camilerden yapılan müzik yayınına tepki

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bu provokatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır." dedi.

Sefa Şahin   | 21.05.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bazı camilerden yapılan müzik yayınına tepki

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir Müftülüğü ses sisteminin sabote edilerek, camilerin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınına ilişkin, "Bu provokatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Müftülüğünün ses sistemine yasa dışı bir şekilde girerek, müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Ramazan ayında tüm Müslümanları derinden yaralayan bu hadiseyle ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu bildiren Erbaş, "Bu provokatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 775'e yükseldi
ABD'de geçen hafta 2,4 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu
İtalya Başbakanı Conte: Aşı bulununcaya dek bekleyemeyiz
Pakistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1000'i geçti
Çay üreticileriyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar, İstanbul'dan ayrılmaya başladı

Benzer haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bazı camilerden yapılan müzik yayınına tepki

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bazı camilerden yapılan müzik yayınına tepki

Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı