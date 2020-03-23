Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yatsı ezanı sonrası camilerimizden dua sesleri yükselecek
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua edileceğini belirtti.
Ankara
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.