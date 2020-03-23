Euro
7.00
Dolar
6.56
BIST 100
85,795.79
Altın
1,489.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yatsı ezanı sonrası camilerimizden dua sesleri yükselecek

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua edileceğini belirtti.

Merve Yıldızalp Özmen   | 23.03.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yatsı ezanı sonrası camilerimizden dua sesleri yükselecek

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19 hastalarında koku ve tat alma kaybı da görülebiliyor
Kamu personeli uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Gaziantep FK'den Sumudica açıklaması

Benzer haberler

'Yatsı ezanı sonrası camilerimizden dua sesleri yükselecek'

'Yatsı ezanı sonrası camilerimizden dua sesleri yükselecek'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Miraç Gecesi mesajı

MEB okul servis araçlarının sürekli dezenfekte edilmesini istedi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilecek

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilecek
Umreden dönen vatandaşlar yurtlara yerleştiriliyor

Umreden dönen vatandaşlar yurtlara yerleştiriliyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'yeni tip koronavirüs salgını' konulu hutbe

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'yeni tip koronavirüs salgını' konulu hutbe