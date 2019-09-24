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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Terör İslam'ın değerlerini istismar ediyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dini kavram ve sloganları kullanarak İslam'ın en mukaddes değerlerini istismar eden terör örgütleri şehirleri harabeye çevirmekte, İslami mirası ve kültürel birikimi tarumar etmektedir." dedi.

Ali Cura   | 24.09.2019
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Terör İslam'ın değerlerini istismar ediyor

Moskova

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslümanlar arasındaki parçalanmışlığın sonucu olarak terör örgütlerinin İslam'ın en mukaddes değerlerini istismar ettiğini ve şehirleri harabeye çevirdiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresinin Moskova'da düzenlediği "Küresel dünyada İslam: İslami miras ve kültürlerarası ilişkiler" konulu konferansta konuşma yaptı.

Rahmet ilkeleriyle yeryüzüne umut olması gereken Müslüman dünyasının ciddi problemlerle karşı karşıya kaldığını belirten Erbaş, "Asırlarca farklı dinleri, dilleri, ırkları büyük bir müsamaha ve hassasiyetle bir arada yaşatan Müslümanlar, bugün kendi aralarında mezhep meşrep kavgalarıyla, tekfir ve tefrik sloganlarıyla acımasızca birbirlerinin kanlarını dökmektedir." dedi.

Müslümanlar arasındaki parçalanmışlığın sonucu olarak İslam'ın kültürel mirasının ve küresel ilkelerinin sahipsiz kaldığını vurgulayan Erbaş, "Dini kavram ve sloganları kullanarak İslam'ın en mukaddes değerlerini istismar eden terör örgütleri şehirleri harabeye çevirmekte, İslami mirası ve kültürel birikimi tarumar etmektedir. İslam’ın hakikatleri ile İslam coğrafyasının gerçeklikleri arasında var olan gerilim ve mesafe, İslami mirasın insanlık açısından ifade ettiği manayı da gölgelemektedir." ifadesini kullandı. 

Kültürel mirası doğru anlamak ve çağın sorunlarına İslam düşüncesinden hareketle çözümler üretmek gerektiğine dikkati çeken Erbaş, bunun için iş birliği içinde uluslararası araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapan akademiler kurulabileceğini dile getirdi.

Erbaş, İslam'ın evrensel ilkelerine ve Müslüman imajını zedeleyen terör örgütlerine karşı hep birlikte mücadele çağrısında bulunarak, "Eğitimden aileye kadar her konuda özveriyle, fedakarlıkla, iş birliği içinde ortak çalışmalar yapmalıyız." diye konuştu.

"Rusya Müslüman bir ülkedir"

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara'dan Müslüman ülkelerin liderlerine Kur'an-ı Kerim'den Al-i İmran Suresi'nin 103. ayetindeki "kardeşlik" mesajını hatırlattığını söyledi.

Gaynuddin, "Rusya Müslüman bir ülkedir. Putin, İslam dünyasının liderlerine kalplerin yakınlaşması, çatışmaların çözülmesi için birlik olma, Müslümanların kendi elleriyle ülkelerine ve kardeşlerine zarar vermesini, dünyayı tahrip etmeyi ve istikrarsızlığı isteyen Batılı ideolojileri izlememe çağrısında bulundu." diye konuştu.

Konferans sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Farit Muhametşin ile görüşme gerçekleştirdi.


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