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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şehrin manevi önderi, rehberi olmak çok önemli bir vazifedir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Şehrin manevi önderi, rehberi olmak çok önemli bir vazifedir. Tarih boyunca şehirlerin manevi rehberliğini müftülerimiz yapmışlardır." ifadelerini kullandı.

Sefa Şahin   | 07.05.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şehrin manevi önderi, rehberi olmak çok önemli bir vazifedir

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Şehrin manevi önderi, rehberi olmak çok önemli bir vazifedir. Tarih boyunca şehirlerin manevi rehberliğini müftülerimiz yapmışlardır." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, yeni atanan 8 ilin müftüsüyle video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Müftülük görevinin önemine değinen Erbaş, "Şehrin manevi önderi, rehberi olmak çok önemli bir vazifedir. Tarih boyunca şehirlerin manevi rehberliğini müftülerimiz yapmışlardır. En zor ve sıkıntılı zamanlarda moral-motivasyon ve din hizmetleri olsun birçok açıdan her vesileyle yaptıkları hizmetlerle toplumu diri tutmayı sağlamış ve toplumun kalbinde yer etmişler, insanların zihinlerinde iz bırakmışlardır." ifadelerini kullandı.

Erbaş, disiplinin olmadığı yerde başarının olmayacağını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Amirliğiniz, rehberliğinizin ve hocalığınızın önünde olmasın. İnsanlar samimi gayretleri, muhabbetleri ve sevgileriyle başarılı olurlar. Samimiyet en çok da hocaya yakışıyor. Bu samimiyetinizle inşallah bulunduğunuz yerlerde din hizmetlerini, din eğitimini, gençlere ve çocuklara yönelik eğitimleri, aileye yönelik eğitimleri en güzel şekilde yürüteceksiniz. Bunlar bizim en çok üzerinde durmamız gereken vazifelerimizdir."

Görüşmeye, Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, Afyonkarahisar Müftüsü Sinan Kazancı, Bilecik Müftüsü Ali Erhun, Erzincan Müftüsü Burhan Çakır, Manisa Müftüsü Mustafa Soykök, Rize Müftüsü Naci Çakmakçı, Sakarya Müftüsü Hasan Başiş ile Siirt Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu katıldı.

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