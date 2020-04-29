Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Milletimizin büyük desteği sorumluluğumuzu artırmıştır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı, sorumluluğumuzu artırmıştır." ifadelerini kullandı.
Ankara
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından, "Rabbimizin 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun.' (Al-i İmran 104. ayet) emrini yerine getirmeye çalışan Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır. Allah cümlenizden razı olsun. Size hizmet etmek şereflerin en büyüğüdür." paylaşımında bulundu.
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Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır. pic.twitter.com/Sfwl6l8FS4— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) April 29, 2020