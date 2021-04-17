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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için vefatının 28. yılında kabri başında düzenlenen anma törenine katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için vefatının 28. yılında kabri başında düzenlenen anma törenine katılıyor.
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Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsrail'in Filistin halkına yönelik zorbalıklarına son vermesini istedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Filistin halkına yönelik baskılarına ilişkin, "İnsanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş bu barbar zihniyet tüm zorbalıklarına bir an önce son vermelidir." ifadesini kullandı.

Sefa Şahin   | 17.04.2021
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsrail'in Filistin halkına yönelik zorbalıklarına son vermesini istedi

Ankara

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Müslümanların harim-i ismeti Kudüs'ün, ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın ve Filistinlilerin ne yazık ki bu ramazanda da işgalci İsrail'in zulümleriyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilerin yerleşim yerlerine yönelik saldırılar düzenleyen, sivil saldırganları teşvik edercesine onları koruma girişiminde bulunan İsrail'in türlü bahaneler ve baskılarla Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine kısıtlama getirerek ibadet özgürlüğünü engellediğini hatırlatan Erbaş, abluka altındaki Gazze'nin ramazanda da "zalim İsrail"in saldırgan politikalarına maruz kaldığını vurguladı.

Erbaş, "İnsanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş bu barbar zihniyet tüm zorbalıklarına bir an önce son vermelidir." çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu ramazan ikliminde kalplerimiz ve dualarımız her daim Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinli kardeşlerimizledir. Bu ramazan ayının ümmetin birliğine ve özgür Kudüs'te buluşabilmemize vesile olmasını Cenabıhakk'tan niyaz ediyorum. Yüce Rabb'imiz bizlerden inayetini esirgemesin."

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