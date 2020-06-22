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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hacca gitmeye hak kazananların kura hakları korunacak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan'ın, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışından hacı adayı kabul etmeme kararına ilişkin, "2020'de kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır." ifadelerini kullandı.

Sefa Şahin   | 22.06.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hacca gitmeye hak kazananların kura hakları korunacak Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,  Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurduğunu belirtti.

Başkanlığın gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Erbaş, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yarın Başkanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisini verdi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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