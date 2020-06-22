Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hacca gitmeye hak kazananların kura hakları korunacak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan'ın, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışından hacı adayı kabul etmeme kararına ilişkin, "2020'de kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır." ifadelerini kullandı.
Ankara
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurduğunu belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.