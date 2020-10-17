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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ermenistan'ın alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Ermenistan'ın insanlığı, vicdanı, ahlakı hiçe sayarak Gence'de ve Mingeçevir'de onlarca masum insanı hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Aybüke İnal Kamacı   | 17.10.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ermenistan'ın alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ermenistan'ın insanlığı, vicdanı, ahlakı hiçe sayarak Gence'de ve Mingeçevir'de onlarca masum insanı hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın insanlığı, vicdanı, ahlakı hiçe sayarak Gence’de ve Mingeçevir'de onlarca masum insanı hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Haklı mücadelelerinde şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum."

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