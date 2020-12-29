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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her türlü şiddet ve istismarın karşısındayız

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, akademisyen Aylin Sözer'in canice katledilmesinin kendilerini derinden yaraladığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 29.12.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her türlü şiddet ve istismarın karşısındayız

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Akademisyen Aylin Sözer'in canice katledilişi bizleri derinden yaralamıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her türlü şiddet ve istismarın karşısındayız."

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