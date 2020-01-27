Euro
6.56
Dolar
5.95
BIST 100
120,149.70
Altın
1,581.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ İcadiye mahallesinde riskli bina yıkımı
logo
Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş depremde zarar gören camide incelemelerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Malatya'nın merkezinde çok fazla hasar yok, can kaybı da yok. Bundan dolayı Allah'a hamd ediyoruz." dedi.

Orhan Yoldaş   | 27.01.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş depremde zarar gören camide incelemelerde bulundu Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malatya'da depremde zarar gören tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Erbaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi camide meydana gelen hasar için üzüldüklerini ancak can kaybı olmamasının üzüntülerini azalttığını söyledi.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Cenabıhak daha büyük depremlerden korusun. Malatya'nın merkezinde çok fazla hasar yok, can kaybı da yok. Bundan dolayı Allah'a hamd ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ilk anda hem Elazığ'da hem Malatya'da bulunduk. Şu an Elazığ'da Türkiye Diyanet Vakfının mobil mutfağı 5 bin kişiye yemek verecek şekilde kuruldu. Depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Bu camide hasarın en kısa sürede tespit edilerek, gereğinin yapılmasını arzu ediyoruz, üzerimize düşeni yapacağız."

Bir gazetecinin "depremde ölenler şehit midir?" şeklindeki sorusuna Erbaş, "Depremde, yangında ölenler, denizde boğulanlar, sel felaketinde boğulanlar İslam fıkıhına göre hükmen şehit sayılır. Biz bunu bu şekilde biliyoruz ve milletimize de bu şekilde söylüyoruz." cevabını verdi.

Daha sonra Söğütlü Camisi'ne geçen Erbaş, burada depremde hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri

Benzer haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş depremde zarar gören camide incelemelerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş depremde zarar gören camide incelemelerde bulundu