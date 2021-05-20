Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma namazından önce bütün camilerde Kudüs için Kur'an-ı Kerim okunacak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cuma namazından önce bütün camilerde Kudüs ve tüm İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için Kur'an-ı Kerim okunacağını bildirdi.
Ankara
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, "Filistinli kardeşlerimizin bu zor günlerinde maddi yardım kadar, manevi desteğe de ihtiyaçları var. Cuma namazından önce, bütün camilerimizde Kudüs ve tüm İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için Kur'an-ı Kerim okunacak ve eller duaya kalkacaktır. Kabul et Allah'ım." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.