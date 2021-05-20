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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma namazından önce bütün camilerde Kudüs için Kur'an-ı Kerim okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cuma namazından önce bütün camilerde Kudüs ve tüm İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için Kur'an-ı Kerim okunacağını bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 20.05.2021
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma namazından önce bütün camilerde Kudüs için Kur'an-ı Kerim okunacak

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, "Filistinli kardeşlerimizin bu zor günlerinde maddi yardım kadar, manevi desteğe de ihtiyaçları var. Cuma namazından önce, bütün camilerimizde Kudüs ve tüm İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için Kur'an-ı Kerim okunacak ve eller duaya kalkacaktır. Kabul et Allah'ım." ifadelerini kullandı.

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