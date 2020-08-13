Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'kan bağışı' çağrısı
Erbaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Pandemi sürecinde kan bağışında bulunarak nice umutların yeşermesine vesile olabiliriz" ifadesini kullandı.
Ankara
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, pandemi sürecinde kan bağışında bulunmanın önemine işaret ederek, herkesi Türk Kızılaya kan bağışlamaya davet etti.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından kan bağışı çağrısıyla paylaşımda bulundu.
Erbaş, paylaşımında, "Pandemi sürecinde kan bağışında bulunarak nice umutların yeşermesine vesile olabiliriz. Başta Diyanet İşleri Başkanlığı personelimiz ve tüm mensuplarımız olmak üzere milletimizi Kızılaya kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Pandemi sürecinde kan bağışında bulunarak nice umutların yeşermesine vesile olabiliriz.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) August 13, 2020
Başta Diyanet İşleri Başkanlığı personelimiz ve tüm mensuplarımız olmak üzere milletimizi @Kizilay'a kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. https://t.co/xAYbNFbBCz