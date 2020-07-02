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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sivas'ta bir yakınının cenaze namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vefat eden bir yakınının Sivas'ın Suşehri ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Faruk Kara   | 02.07.2020
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sivas'ta bir yakınının cenaze namazını kıldırdı Fotoğraf: Faruk Kara/AA

Sivas

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı Hüseyin Çakırtaş ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Özel Kalem Müdürü Mehmet Çakırtaş'ın ağabeyi Göksal Çakırtaş'ın (51) cenaze törenine katılmak üzere, Sivas'ın Suşehri ilçesine geldi. 

Atatürk Ortaokulu bahçesindeki cenaze namazını kıldıran Erbaş, akrabası Çakırtaş'a Allah'tan rahmet, aileye de başsağlığı dileklerini iletti.

Çakırtaş'ın cenazesi, Suşehri Belediyesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çakırtaş'ın ailesi ve Erbaş'ın yanı sıra, Sivas Valisi Salih Ayhan, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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