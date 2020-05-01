Euro
7.71
Dolar
7.03
BIST 100
101,218.90
Altın
1,683.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
31 ildeki 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
logo
Türkiye

Dışişlerinden Kazakistan'ın THY ile ilgili iddialarına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Kazakistan vatandaşlarının Türkiye'den tahliyelerine tüm makamlarımız bugüne kadar her türlü kolaylığı göstermiştir. Kazakistan makamları da bu durumu bilmektedir." ifadesini kullandı.

Muhammet Tarhan   | 01.05.2020
Dışişlerinden Kazakistan'ın THY ile ilgili iddialarına ilişkin açıklama

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün THY'nin 24 Nisan tarihli uçuşuna Kazakistan vatandaşlarının kabul edilmediğine yönelik iddiaları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. 

Kazakistan vatandaşlarının Türkiye'den tahliyelerine tüm makamların bugüne kadar her türlü kolaylığı sağladığına dikkati çeken Aksoy, Kazakistan makamlarının da bu durumu bildiğini belirtti.

Aksoy, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere Kazakistan'a gidecek THY'nin 24 Nisan tarihli uçuşu ve Kazakistan vatandaşlarının da söz konusu uçuşla ülkelerine dönebileceği konusunda zamanında bilgilendirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin talebi üzerine THY, Türk vatandaşlarının da ödediği bilet fiyatı üzerinden Kazak vatandaşlarını ülkelerine götürülebileceğini Büyükelçiliğe bildirmiştir.

Bununla birlikte Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, bilet fiyatını uygun bulmamış ve Kazakistan'ın kendi uçağını getireceğini beyan ederek, ülkemizin Kazak vatandaşları için sunduğu bu fırsatı kabul etmemiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AA ekibi 5 asırlık 'Haseki Darüşşifası'nın Kovid-19'la mücadelesine tanıklık etti
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 6 bin 91'e yükseldi
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 281 kişi öldü
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 49 bini geçti
Eczaneler 40 milyon ücretsiz maske dağıttı

Benzer haberler

Dışişlerinden Kazakistan'ın THY ile ilgili iddialarına ilişkin açıklama

Dışişlerinden Kazakistan'ın THY ile ilgili iddialarına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı: Birleşik Arap Emirlikleri yönetimini haddini bilmeye davet ediyoruz

Kazakistan sağlık alanında yabancı yatırımcıları bekliyor

Dışişlerinden ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu raporuna tepki

Dışişlerinden ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu raporuna tepki

Çavuşoğlu, 'Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı'na katıldı

Çavuşoğlu, 'Somali Hakkındaki Yüksek Düzeyli Video Konferans Toplantısı'na katıldı
Türkiye'den Somali'ye selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Türkiye'den Somali'ye selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı